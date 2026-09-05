O presidente da China, Xi Jinping, defendeu nesta sexta-feira, 4, o aprofundamento da cooperação energética com a Rússia, em mensagem enviada ao 8º Fórum Empresarial de Energia China-Rússia, realizado em Vladivostok. Segundo ele, Pequim está disposta a ampliar a parceria com Moscou e preservar a estabilidade das cadeias industriais e de suprimentos do setor.

Xi afirmou que o cenário energético internacional passa por "profundas transformações", com oportunidades e desafios simultâneos, e disse que a cooperação entre China e Rússia tem produzido "resultados expressivos" e se tornado um exemplo de benefício mútuo.

O líder chinês também destacou que 2026 marca os 30 anos da parceria estratégica de coordenação entre os dois países e os 25 anos da assinatura do Tratado de Boa Vizinhança, Amizade e Cooperação.

Para Xi, as relações bilaterais seguem se desenvolvendo em alto nível mesmo diante das mudanças no cenário internacional.

No mesmo evento, o vice-primeiro-ministro russo Alexander Novak afirmou que a China deverá responder por mais de 60% das exportações totais de gás natural da Rússia até 2030, segundo a Reuters, reforçando o peso crescente do mercado chinês para o setor energético russo.