A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Cleveland, Beth Hammack, reforçou nesta sexta-feira, 4, sua preocupação com a alta da inflação nos EUA e disse que "é hora de agir" sobre as taxas de juros.

"Tanto os dados concretos quanto os relatos me dizem a mesma coisa: a política não é restritiva. A inflação está alta demais - e quanto mais tempo ela permanecer acima do nosso objetivo, mais difícil será reduzi-la novamente", escreve Hammack em seu Linkedin.

Após o relatório payroll de agosto acima do previsto, a dirigente frisou que o mercado de trabalho está estável e próximo de sua estimativa de emprego máximo, mas que a inflação ainda está acima de 3%.

Segundo ela, empresas de todo o Quarto Distrito afirmam que os custos estão aumentando e que "estão tendo que tomar decisões difíceis".