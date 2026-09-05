Os preços dos automóveis usados ficaram praticamente estagnados - queda de 0,01% - em agosto, depois do ligeiro aumento de 0,07% em julho. Medido pelo IBV Auto, índice do banco BV da variação de preços dos automóveis usados, o dado reforça a tendência de esfriamento nos preços desses veículos.

Em 12 meses, o índice acumula alta de 5,12%, desacelerando após marcar 6,1% em julho. Em agosto, os modelos Fiat Uno (1,68%), Toyota Corolla (0,51%) e Volkswagen Fox (1,39%) tiveram as maiores altas.

Já as maiores quedas de preços foram registradas pelos modelos Fiat Mobi (-2,06%), Ford Ka (-2,27%) e Volkswagen T-Cross (-1,66%).

Numa comparação entre modelos lançados em 2023, o levantamento mostra que os carros elétricos acumulam, desde então, desvalorização de 46,15%, enquanto os híbridos recuam 26,36% e o valor dos automóveis a combustão cai 21,72%.

A avaliação é de que a desvalorização dos carros elétricos reflete a redução dos preços dos modelos novos, em um ambiente de concorrência mais acirrada e de estratégias de precificação mais agressivas por parte das montadoras.