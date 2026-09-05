As vendas no varejo da zona do euro recuaram 0,6% em julho ante junho , segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira, 4, pela agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat. O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,4% no período. Na comparação anual, as vendas do setor varejista do bloco aumentaram 0,6% em julho. Os dados das vendas de junho foram revisados em alta, passando a mostrar aumento de 0,2% ante maio e ganho anual de 1,4%.