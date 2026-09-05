As bolsas asiáticas fecharam sem sintonia nesta sexta-feira, 4, após as expectativas de aumento das taxas de juros nos EUA serem reduzidas na véspera por comentários de dirigente do Federal Reserve. O mercado acionário japonês estancou a sequência de sessões em queda, com ações de tecnologia e fabricantes de componentes eletrônicos ajudando na recuperação em dia de queda dos juros projetados nos títulos japoneses.

Em Tóquio, o índice japonês Nikkei subiu 1,3%, a 65.020.94 pontos. Ganhos expressivos vieram de ações como as da Kioxia (5,4%), SoftBank (11,8%), Taiyo Yuden (6,4%) e Advantest (2,5%). Ainda assim, o Nikkei recuou 2,08% na semana, uma vez que os preços elevados do petróleo e a recente alta nos rendimentos dos títulos globais pressionaram as ações no período.

A Dynamic Map Platform marcou queda de 15,9%, após as ações da fornecedora japonesa de dados de mapas em 3D de alta precisão subirem 83% no último mês.

O índice sul-coreano Kospi esticou seus ganhos com alta de 1,6% em Seul, para 6.687,21 pontos. Avanço das ações de tecnologia ontem em Nova York ajudou a impulsionar a Samsung Electronics e a SK hynix, que fecharam em alta de 2,20% e 3,2%, respectivamente.

Em Hong Kong, o Hang Seng terminou com alta de 1,7%, a 25.650,87 pontos, após quatro quedas seguidas. A Shein continuou em liquidação e cedeu 9,2% no seu quarto dia de negociação no mercado acionário após Oferta Pública Inicial em Hong Kong.

Já o Taiex, referencial de Taiwan, subiu 1,5% em Taiwan, para 46.551.13 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,3%, aos 3.930,12 pontos, e o Shenzhen Composto cedeu 0,8%, aos 2.492,96 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana fechou em baixa, com queda de 0,16% do índice S&P/ASX 200 em Sydney, para 9.005,90 pontos.