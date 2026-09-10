A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +1,42%

Pontos: 188.268,59

Máxima de +1,57% : 188.539 pontos

Mínima de -0,55% : 184.601 pontos

Volume: 1,02 bilhões

Variação em 2026: 16,85%

Variação no mês: 6,12%

Dow Jones: -0,6%

Pontos: 52.064,10

Nasdaq: -0,65%

Pontos: 26.081,72

Ibovespa Futuro: +0,89%

Pontos: 190.285

Máxima (pontos): 190.775

Mínima (pontos): 186.270

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 42,32

Variação: +1,76%

Petrobras PN

Preço: R$ 49,17

Variação: +1,55%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,45

Variação: +3,71%

Ambev ON

Preço: R$ 15,77

Variação: +1,22%

Petrobras ON

Preço: R$ 54,55

Variação: +1,6%

Vale PNA

Preço: R$ 78,20

Variação: -1,14%

MBRF SA ON

Preço: R$ 16,94

Variação: -1,28%

Vale ON

Preço: R$ 78,20

Variação: -1,14%

Itausa PN

Preço: R$ 14,14

Variação: +1,65%

Global 40

Cotação: 608,063 centavos de dólar

Variação: -0,79%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,1022

Venda: R$ 5,1027

Variação: -0,19%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,21

Venda: R$ 5,31

Variação: -0,75%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,1143

Venda: R$ 5,1149

Variação: +0,33%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,1800

Venda: R$ 5,2790

Variação: -0,75%

- Dólar Futuro (outubro)

Cotação:R$ 5,1275

Variação: -0,01%

- Euro

Compra: US$ 1,1609 (às 18h15)

Venda: US$ 1,1613 (às 1815)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,9240

Venda: R$ 5,9240

Variação: -0,37%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,0700

Venda: R$ 6,1710

Variação: -0,45%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 13,72% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 13,90% ao ano.

- Over a 13,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.407,3 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação:-1,20%


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