A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +1,42%
Pontos: 188.268,59
Máxima de +1,57% : 188.539 pontos
Mínima de -0,55% : 184.601 pontos
Volume: 1,02 bilhões
Variação em 2026: 16,85%
Variação no mês: 6,12%
Dow Jones: -0,6%
Pontos: 52.064,10
Nasdaq: -0,65%
Pontos: 26.081,72
Ibovespa Futuro: +0,89%
Pontos: 190.285
Máxima (pontos): 190.775
Mínima (pontos): 186.270
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 42,32
Variação: +1,76%
Petrobras PN
Preço: R$ 49,17
Variação: +1,55%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,45
Variação: +3,71%
Ambev ON
Preço: R$ 15,77
Variação: +1,22%
Petrobras ON
Preço: R$ 54,55
Variação: +1,6%
Vale PNA
Preço: R$ 78,20
Variação: -1,14%
MBRF SA ON
Preço: R$ 16,94
Variação: -1,28%
Vale ON
Preço: R$ 78,20
Variação: -1,14%
Itausa PN
Preço: R$ 14,14
Variação: +1,65%
Global 40
Cotação: 608,063 centavos de dólar
Variação: -0,79%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,1022
Venda: R$ 5,1027
Variação: -0,19%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,21
Venda: R$ 5,31
Variação: -0,75%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,1143
Venda: R$ 5,1149
Variação: +0,33%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,1800
Venda: R$ 5,2790
Variação: -0,75%
- Dólar Futuro (outubro)
Cotação:R$ 5,1275
Variação: -0,01%
- Euro
Compra: US$ 1,1609 (às 18h15)
Venda: US$ 1,1613 (às 1815)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,9240
Venda: R$ 5,9240
Variação: -0,37%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,0700
Venda: R$ 6,1710
Variação: -0,45%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 13,72% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 13,90% ao ano.
- Over a 13,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.407,3 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação:-1,20%