A Oracle registrou um aumento expressivo no lucro e na receita em seu trimestre mais recente, com as vendas de sua divisão de infraestrutura em nuvem mais do que dobrando. A empresa que o lucro do primeiro trimestre fiscal de 2027, encerrado em 31 de agosto, subiu 60%, para US$ 4,76 bilhões (ou US$ 1,56 por ação), ante US$ 2,93 bilhões (ou US$ 1,01 por ação) no mesmo trimestre do ano anterior.

Excluindo itens não recorrentes, o lucro foi de US$ 1,92 por ação. Analistas consultados pela FactSet esperavam um lucro ajustado de US$ 1,74 por ação.

A receita total cresceu 30%, para US$ 19,34 bilhões, superando as estimativas de Wall Street, que previam US$ 19,14 bilhões. A receita da divisão de nuvem da Oracle saltou 62%, para US$ 11,61 bilhões, com as vendas de infraestrutura crescendo 121%.

A Oracle informou ter registrado mais de US$ 30 bilhões em novos contratos de nuvem voltados para inteligência artificial (IA) durante o trimestre recente.

Para o segundo trimestre fiscal, a Oracle projetou um lucro ajustado entre US$ 1,85 e US$ 1,93 por ação, comparado à previsão de analistas de US$ 1,89 por ação. A empresa também estimou um crescimento de receita entre 30% e 34%. Wall Street projetava uma receita de US$ 21,18 bilhões, o que representaria um aumento de 32% em relação ao ano anterior.

Para o ano fiscal, a Oracle reafirmou sua previsão de receita de pelo menos US$ 90 bilhões. A empresa agora espera um lucro ajustado de pelo menos US$ 8,10 por ação, acima da estimativa anterior de US$ 8,05 por ação. Analistas projetam receita de US$ 89,66 bilhões e lucro ajustado de US$ 8,07 por ação.

Às 17h31 (horário de Brasília), as ações saltavam 6,25% no after hours em NY.

*Com informações Dow Jones Newswires.