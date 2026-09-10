O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Argentina teve alta de 1,7% em agosto ante julho, informou nesta quinta-feira, 10, o Instituto Nacional de Estatística e Censo (Indec). O resultado sinaliza desaceleração, após alta mensal de 2,1% em julho.

Na comparação anual, o CPI argentino avançou 33,5%.

Já no acumulado do ano, a inflação ao consumidor do país teve ganho de 21,3%.

O setor com maior variação mensal em agosto foi de habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis (2,8%), enquanto o setor de vestuário e calçados (-0,6%) registrou a menor variação porcentual no comparativo mensal.