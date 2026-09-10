O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou nesta quinta-feira, 10, o resgate de R$ 5,864 bilhões do FI-FGTS. De acordo com o voto do Ministério do Trabalho e Emprego, o patrimônio Líquido do FI-FGTS era de R$ 21,4 bilhões em junho deste ano.

"O Agente Operador do FGTS deverá solicitar o resgate das cotas do FGTS, até 30 de setembro de 2026, no âmbito do Fundo de Investimento do FGTS (FI-FGTS) no montante equivalente à totalidade de recursos disponíveis em 06/2026", diz o texto aprovado.

Além disso, o conselho informou que integralizou no FI-FGTS o montante de R$ 22,9 bilhões. E que o Conselho Curador já resgatou o montante de R$ 29,8 bilhões no FI-FGTS.