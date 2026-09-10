O Nubank anunciou nesta quarta-feira, 10, o lançamento da Nu Global, uma conta digital multimoeda que permitirá a transferência de dinheiro para mais de 35 países. O produto é parte da estratégia de expansão internacional da instituição financeira, que também iniciou as operações nos Estados Unidos.

O anúncio foi feito durante evento no Nu Stadium, a sede do time de futebol Inter Miami, que firmou acordo de naming rights com a fintech no começo do ano.

A conta será acompanhada de um cartão virtual com bandeira Mastercard. Os depósitos serão convertidos em dólares digitais (USDC) ou euro digitais (EURC), stabecloins pareadas às respectivas divisas. O rendimento diário é de 3,5% ao ano e 2,20%, respectivamente. Haverá ainda a possibilidade de negociar uma cesta de ativos digitais, incluindo bitcoin e ethereum.

"Você poderá transferir dinheiro de mais de 35 países com rapidez, sem taxas de transferência e sem spread cambial. Você não encontra isso em nenhum outro lugar", afirmou o CEO global e fundador do Nubank, David Vélez, em discurso durante o evento.

O lançamento posiciona o Nubank em um mercado que vem crescendo rapidamente nos últimos anos, diante da ascensão de nomes como Nomad e Wise. Uma das principais rivais da fintech globalmente, a britânica Revolut vêm baseando sua estratégia de expansão internacional nesse modelo.

*O repórter viajou a convite do Nubank