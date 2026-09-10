As bolsas europeias fecharam majoritariamente em queda nesta quinta-feira, 10, pressionadas pelas tensões geopolíticas no Oriente Médio, que elevava os preços do petróleo, e a decisão do Banco Central Europeu (BCE) de elevar os juros em meio à inflação acima da meta.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,57%, a 10.608,92 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 0,69%, a 25.401,23 pontos. Em Paris, o CAC 40 perdeu 0,49%, a 8.116,76 pontos. Em Milão, o FTSE MIB recuou 0,13%, a 51.807,40 pontos. Em Madri, o Ibex 35 caiu 0,09%, a 19.663,38 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 subiu 0,11%, a 9.455,72 pontos. As cotações são preliminares.

O BCE apontou nesta quinta, em sua decisão que apertou a política monetária em 25 pontos-base, que o conflito entre os EUA e o Irã continua a gerar pressões inflacionárias e que os preços devem permanecer "bem acima" da meta por um período prolongado.

Segundo a presidente do BC da zona do euro, Christine Lagarde, a decisão foi unânime e "muito fácil", com os dirigentes concordando sobre os perigos da alta da inflação. O BCE ainda revisou para cima sua projeção de inflação para os próximos dois anos.

A Capital Economics avalia que a decisão teve viés mais hawkish do que o esperado e reforçou a perspectiva de uma nova alta de juros ainda este ano. Fontes da Bloomberg apontam que as autoridades observam um aumento possível já no próximo mês.

As ações de tecnologia apresentaram maior recuo hoje, com o índice do setor caindo 1,79%. A mineradora de cobre e prata Antofagasta cedeu mais de 5% com possível recuo dos EUA em novas tarifas. Já a Associated British Food tombou quase% em Londres após o grupo anunciar que planeja lançar um serviço de entrega em domicílio no Reino Unido, quatro anos após sua estreia no comércio eletrônico.

Na ponta positiva, as ações de energia europeias operaram em alta, à medida que o Brent ultrapassou US$ 105 por barril. A britânica BP ganhou 1,2%, a espanhola Repsol subiu 0,38% e a francesa TotalEnergies teve alta de 0,22%.