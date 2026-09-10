Os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram 391 mil barris, a 424,069 milhões de barris, na semana encerrada em 4 de setembro, informou o Departamento de Energia (DoE, em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda de 1,4 milhão de barris no período.

Os estoques de gasolina subiram 1,269 milhão de barris, a 206,938 milhões de barris, ante expectativa de queda de 1,4 milhão de barris. Já os estoques de destilados avançaram 2,087 milhões de barris, a 106,274 milhões de barris, ante projeção de queda de 400 mil barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias ficou em 97,8%, abaixo dos 98% da semana anterior, mas acima da projeção de 97,2%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing caíram 684 mil barris, a 21,824 milhões de barris. A produção média diária de petróleo subiu a 13,947 milhões de barris na semana.

Os estoques das Reservas Especiais de Petróleo (SPR, em inglês) caíram 1,244 milhão de barris, a 285,36 milhões de barris. Fonte: Dow Jones Newswires.

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