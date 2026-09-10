O índice ABCR, que mede o movimento de veículos em estradas pedagiadas, mostrou alta de 2,6% em agosto frente a julho, na comparação com ajuste sazonal. O resultado refletiu altas de 2,8% nos veículos leves e 0,7% nos pesados.

Frente a agosto do ano passado, a alta no fluxo de veículos nas estradas foi de 2,7%, impulsionada pelos aumentos de 1,9% no movimento de veículos pesados e de 3% no fluxo de veículos leves.

O índice é construído pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) junto com a Tendências Consultoria. Nos últimos 12 meses, o índice avançou 2,2%, como resultado dos aumentos de 2,5% de veículos pesados e de 2,1% de leves.

"Os veículos leves registraram a segunda alta consecutiva, recuperando integralmente as perdas observadas entre maio e junho, em um período favorecido pelo retorno às aulas e pelo fim das férias de julho", comentam os analistas da Tendências Thiago Xavier e Felipe Melchert.

Eles acrescentam que a mobilidade e as viagens das famílias continuam sendo sustentadas por fatores como o mercado de trabalho aquecido, a geração de empregos e o aumento da massa de renda. Por outro lado, ponderam, juros elevados, crédito restrito e o alto nível de endividamento das famílias seguem limitando um crescimento mais expressivo do fluxo nas estradas.

Já o segmento de veículos pesados, como os caminhões, segue sustentado pela demanda logística e pelo escoamento das produções industrial e agropecuária, especialmente da segunda safra de milho e da soja. "Por outro lado, custos operacionais elevados, crédito restritivo e incertezas sobre os preços dos combustíveis continuam limitando uma expansão mais robusta da atividade", observam os analistas.