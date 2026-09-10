O Banco Central apontou nesta quinta-feira, 10, em sua decisão que apertou a política monetária em 25 pontos-base, que o conflito no Oriente Médio continua a gerar pressões inflacionárias e que os preços devem permanecer "bem acima" da meta por um período prolongado.

Segundo o BC da zona do euro, a perspectiva permanece incerta, com riscos de alta para inflação e de baixa para crescimento, mas que, com decisão de aumento de juros hoje, o Conselho está bem posicionado para navegar incerteza causada pelo conflito.

"O Conselho não está se comprometendo previamente com um caminho específico para as taxas", enfatizou a nota, acrescentando que os membros estão prontos para ajustar todos os seus instrumentos, dentro do âmbito de seu mandato, a fim de garantir que a inflação se estabilize na meta de 2%.

O BCE ainda frisou que as carteiras do Programa de Compra de Ativos (APP) e do Programa de Compra de Emergência em caso de Pandemia (PEPP) estão diminuindo a um ritmo moderado e previsível, uma vez que o Eurosistema não reinveste mais os pagamentos de principal dos títulos que vencem.