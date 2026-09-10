O Banco Central da Turquia (TCMB) manteve nesta quinta-feira, 10, suas principais taxas de juros, após reunião de política monetária. A taxa básica permaneceu em 37% ao ano, como esperado por analistas consultados pela FactSet. A taxa de concessão de empréstimos overnight ficou estável em 40%, e a de tomada de empréstimos overnight, em 35,5%.

A despeito das flutuações mensais, o BC turco ainda avaliou que os dados recentes da inflação e os indicadores antecedentes sugerem que a tendência subjacente da inflação está desacelerando.

Na avaliação do BC, os dados sobre a atividade econômica, bem como a limitada transmissão dos choques de oferta para os preços internos, confirmam uma fragilidade da demanda interna. Por outro lado, os elevados preços da energia em meio aos desenvolvimentos geopolíticos representam um risco de alta para as perspectivas de inflação.

Sobre a trajetória dos juros, o Comitê do TCMB reiterou que manterá uma postura monetária restritiva até que a estabilidade de preços seja alcançada.

Na esteira do anúncio do BC turco, a lira turca continuou oscilando perto da estabilidade ante o dólar e praticamente não se alterou.