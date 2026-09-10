O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou nesta quinta-feira, 10, o aumento de R$ 500 milhões no orçamento de subsídios do fundo para 2026, saindo de R$ 12,5 bilhões para R$ 13 bilhões. O previsto para as áreas de saneamento, habitação e infraestrutura ficaram inalterados.

De acordo com a apresentação feita ao Conselho, o orçamento de descontos, que foi aumentado, já tem R$ 7,571 bilhões contratados até meados de agosto, cerca de 61% do total disponível para o ano.

Ao todo, o Orçamento do FGTS em 2026 que está sob gestão do Ministério das Cidades é de R$ 169 bilhões, com cerca de 56% já contratados, que somam R$ 90,642 bilhões.

A rubrica de descontos é o recurso gasto com subsídios para as primeiras faixas do Minha Casa, Minha Vida.

De acordo com a justificativa do voto aprovado pelo conselho, há uma estimativa de crescimento do público que precisa desse desconto e por isso a alta no orçamento.

Em julho, foram contratados R$ 1,07 bilhão em descontos e a projeção para o ano está em R$ 12,64 bilhões, acima do que havia até então no orçamento. A ideia é alcançar mais de 376 mil famílias beneficiadas com descontos no ano.