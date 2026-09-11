O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos, elaborado pela Universidade de Michigan, caiu para 47,8 em setembro, ante 51,7 em agosto, segundo a leitura preliminar divulgada pela instituição nesta sexta-feira, 11. O resultado contrariou da previsão de analistas consultados pela FactSet, que esperavam avanço a 52,5.

A pesquisa mostrou ainda que a expectativa de inflação para os próximos 12 meses subiu de 4% em agosto para 4,6% em setembro.

Para o horizonte de cinco anos, a expectativa de inflação também avançou na mesma comparação: de 3,3% para 3,4%.