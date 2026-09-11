Os juros futuros recuam na manhã desta sexta-feira, 11, especialmente a partir dos médios, diante da queda do petróleo e dos rendimentos dos Treasuries, além da deflação maior do que a esperada do IPCA de agosto. O movimento, no entanto, é contido nos curtos uma vez que o mercado já tem bem precificado um corte de 25 pontos-base da Selic, para 13,75% ao ano, na próxima semana. O dado, no entanto, deve ajudar elevar as apostas para mais corte ainda este ano e a reduzir as apostas de alta da taxa no ano que vem.

Às 9h20 desta sexta, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,575%, de 13,586% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 cedia para 13,755%, 13,831%, e o vencimento para janeiro de 2031 caía para a 13,950%, 14,029% no ajuste de quinta-feira, 10.