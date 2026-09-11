O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de agosto registrou queda de 0,32% e veio abaixo da mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, de deflação de 0,29%. As estimativas, todas negativas, iam de -0,37% a -0,20%.

Da mesma forma, o resultado acumulado em 12 meses do índice, de alta de 4,22% até agosto, veio abaixo da mediana das projeções, que era de avanço de 4,26%. As expectativas, todas positivas, iam de 4,17% a 4,34%.

Os dados oficias foram divulgados na manhã desta sexta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).