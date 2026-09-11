As bolsas europeias sobem nesta sexta-feira, 11, após os juros dos títulos soberanos se estabilizarem, ainda que persistam em patamares elevados. Petróleo recua, com o WTI para outubro cedendo abaixo de US$ 100 o barril. Mercado aguarda divulgação da inflação ao consumidor americano neste dia em que se completa 25 anos dos ataques terroristas de 11 de setembro nos EUA.

Por volta das 7h23 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,55%, a 639,48 pontos. No mesmo horário, a Bolsa de Londres avançava 0,55%. A Bolsa de Frankfurt ganhava 0,69% e a de Paris subia 0,62%. Milão tinha alta de 0,77%. Madri marcava ganho de 0,74% e Lisboa estava em alta de 0,52%.

Os rendimentos dos títulos públicos da zona do euro chegaram a abrir em alta, levando o rendimento do bund alemão de 10 anos a um novo pico em 15 anos, em ajuste ao movimento dos Treasuries dos EUA, em meio à persistente onda de vendas nos mercados globais de renda fixa. O rendimento do Bund de 10 anos estava em 3,517%, após subir a 3,527% mais cedo, segundo MarketWatch.

O petróleo WTI para outubro cedia 3,06%, a US$ 99,36 por barril, após salto de 6% na véspera em meio a relatos de que a milícia Houthis tomou nesta quinta-feira, 10, a estratégica cidade portuária de Mokha, na costa oeste do Iêmen, ampliando ainda mais seu controle perto do estreito de Bab al-Mandeb, no Mar Vermelho.

Em Paris, as ações da TotalEnergies cediam 0,3%. A companhia petrolífera concordou em adquirir da acionista Plastic Energy a participação de 35% na planta de reciclagem avançada de Grandpuits, na qual a TotalEnergies já detinha 65%.

A Airbus subia 1,42%. A fabricante de aviões disse que está iniciando um programa de recompra de ações com o objetivo de apoiar futuras atividades de planos de participação acionária para funcionários e planos de remuneração baseada em ações. O programa será executado no mercado aberto durante um período com início em 11 de setembro de 2026 e término o mais tardar em 6 de novembro de 2026, abrangendo um número máximo de 4.100.000 ações.