As bolsas da Ásia encerraram em queda nesta sexta-feira, 11, com o salto dos juros projetados em títulos soberanos e do petróleo na véspera impondo perdas às ações na região.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi fechou em baixa de 1,8%, aos 6.909,91 pontos, mas terminou a semana com ganho de cerca de 3,3% em meio à resiliência da demanda de chips e insumos para infraestrutura de inteligência artificial.

As ações da Hybe destoaram e fecharam com alta de 0,99% em Seul. O conglomerado sul-coreano de entretenimento gerencia o grupo de K-Pop BTS, que anunciou a transmissão global ao vivo de shows da tour Arirang em Buenos Aires e São Paulo nos cinemas, segundo a Rolling Stone.

No Japão, o Nikkei caiu 1,9% em Tóquio, a 64.011,34 pontos. A taxa dos títulos soberanos de 10 anos japoneses subiu 6,5 pontos base, a 2,875%. Entre as ações, StemRIM despencou 25% e a INTLOOP caiu 20%.

Na China continental, o Xangai Composto teve baixa de 1,2%, a 3.888,11 pontos, e o Shenzhen composto cedeu 1,45%, a 2.465,84 pontos. O setor de mineração foi penalizado por vendas, com a Zijin Mining Group recuando 5,4%, enquanto as ações do tipo A da Aluminum of Chinacaíram 4,8%.

Em Taiwan, o Taiex computou baixa de 1,6%, a 46.184,85 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng cedeu 0,6%, a 24.805,63 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana terminou em baixa de 0,9%, com o S&P/ASX 200 recuando a 8.741,20 pontos. O juro projetado nos títulos de 10 anos da Austrália chegou a tocar 5,3993%, o nível mais alto desde maio de 2011, segundo a FactSet.

*Com informações da Dow Jones Newswires