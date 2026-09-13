A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a compra da Desktop pela Claro, afastando sinalizações iniciais de dificuldades para a confirmação dessa operação entre as empresas.

O parecer da superintendência observou que a maior sobreposição das duas companhias acontece no mercado de banda larga fixa, abrangendo 198 municípios, sendo que, em muitos deles, as participações de mercado conjuntas serão bastante significativas.

No entanto, o parecer considerou reduzida a probabilidade de exercício unilateral de poder de mercado decorrente da operação, mesmo nas cidades onde a participação de mercado será mais significativa.

"As condições de entrada, rivalidade e contestabilidade mostraram-se suficientes para mitigar os riscos concorrenciais", descreveu o órgão antitruste, citando a presença de infraestrutura de redes e de concorrentes locais e nacionais que são capazes de garantir a concorrência de mercado, na sua visão.

A análise da superintendência identificou ainda que a Claro terá incentivos econômicos privados para desocupar, gradualmente, as infraestruturas consideradas redundantes.

A Desktop tem 1,2 milhão de clientes em 198 cidades no Estado de São Paulo, o equivalente a 7,6% de participação no mercado. Para a Claro, a aquisição representa um avanço importante no Estado, onde disputa a liderança com a Vivo. A Claro tem 4,5 milhões de clientes em São Paulo (28,3%), enquanto a Vivo conta com 4,9 milhões (31%).

Em maio, a operação também recebeu anuência prévia da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Antes disso, porém, a sinalização inicial era contrária a essa transação. Em outubro de 2025, quando vazaram notícias sobre a negociação, a Anatel fez uma análise preliminar apontando efeitos negativos ao mercado e à entrada de novos competidores se fosse confirmada a aquisição da Desktop pela Claro.

A transação entre Claro e Desktop foi celebrada oficialmente em março deste ano pelo valor de R$ 4 bilhões, considerando R$ 2,4 bilhões em ativos e R$ 1,6 bilhão da dívida líquida que será assumida.

A Claro ficará com 84 milhões de ações ordinárias da Desktop, equivalentes a 73% da operadora. Os vendedores são o fundo de investimento Makalu Brasil Partners, controlado pela gestora norte-americana HIG Capital; e um grupo de pessoas físicas, incluindo o fundador da empresa, Denio Alves Lindo. Numa segunda etapa, a Claro deverá fazer uma oferta para comprar os 27% das ações remanescentes no mercado.

A Desktop nasceu em 1997, em Sumaré (SP). Em 2020, recebeu aporte da HIG Capital para acelerar o crescimento; em 2021, lançou ações em Bolsa. Desde o fim de 2025, a empresa conversava com a Claro. Antes, chegou a negociar com a Vivo, mas não houve acordo sobre o preço.