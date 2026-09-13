O Grupo Toky elegeu João Pedro Maya interinamente como membro independente do conselho de administração da companhia, após a renúncia de André Felipe Rosado França, anunciada ao mercado em 31 de agosto.

Segundo comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a eleição de Maya ainda será submetida à ratificação na primeira assembleia geral realizada após a nomeação, conforme previsto no estatuto social da Toky.

A mudança ocorre em meio a questionamentos de acionistas minoritários sobre a composição e a atuação do conselho da companhia, que está em recuperação judicial.

Um grupo que afirma representar 6,11% do capital pediu a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para discutir, entre outros temas, a eleição do conselho de administração, alterações no capital autorizado e eventual responsabilização de administradores.

Os minoritários também vêm questionando a estrutura acionária da Toky. Parte deles defende a realização de uma oferta pública de aquisição de ações (OPA), sob a alegação de atuação coordenada entre acionistas relevantes da companhia.