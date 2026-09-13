A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,56%
Pontos: 187.206,89
Máxima de +0,17% : 188.586 pontos
Mínima de -1,09% : 186.208 pontos
Volume: R$ 0,85 bilhões
Variação em 2026: 16,19%
Variação no mês: 5,52%
Dow Jones: +0,98%
Pontos: 52.573,29
Nasdaq: +0,96%
Pontos: 26.333,04
Ibovespa Futuro: -0,67%
Pontos: 188.925
Máxima (pontos): 191.320
Mínima (pontos): 188.075
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 42,73
Variação: +0,9%
Petrobras PN
Preço: R$ 49,00
Variação: -0,24%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,59
Variação: +0,6%
Ambev ON
Preço: R$ 15,62
Variação: -0,76%
Petrobras ON
Preço: R$ 54,52
Variação: -0,22%
Vale PNA
Preço: R$ 78,20
Variação: -0,04%
MBRF SA ON
Preço: R$ 17,09
Variação: +0,89%
Vale ON
Preço: R$ 78,20
Variação: -0,04%
Itausa PN
Preço: R$ 14,19
Variação: +0,14%
Global 40
Cotação: 606,339 centavos de dólar
Variação: -0,28%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,1244
Venda: R$ 5,1254
Variação: +0,44%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,19
Venda: R$ 5,29
Variação: -0,32%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,0912
Venda: R$ 5,0918
Variação: -0,45%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,1600
Venda: R$ 5,2620
Variação: -0,32%
- Dólar Futuro (outubro)
Cotação: R$ 5,1485
Variação: +0,41%
- Euro
Compra: US$ 1,1596 (às 18h01)
Venda: US$ 1,1602 (às 18h01)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,9420
Venda: R$ 5,9440
Variação: +0,34%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,0500
Venda: R$ 6,1450
Variação: -0,42%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 13,71% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 13,90% ao ano.
- Over a 13,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.408,9 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação:+0,03%