A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,56%

Pontos: 187.206,89

Máxima de +0,17% : 188.586 pontos

Mínima de -1,09% : 186.208 pontos

Volume: R$ 0,85 bilhões

Variação em 2026: 16,19%

Variação no mês: 5,52%

Dow Jones: +0,98%

Pontos: 52.573,29

Nasdaq: +0,96%

Pontos: 26.333,04

Ibovespa Futuro: -0,67%

Pontos: 188.925

Máxima (pontos): 191.320

Mínima (pontos): 188.075

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 42,73

Variação: +0,9%

Petrobras PN

Preço: R$ 49,00

Variação: -0,24%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,59

Variação: +0,6%

Ambev ON

Preço: R$ 15,62

Variação: -0,76%

Petrobras ON

Preço: R$ 54,52

Variação: -0,22%

Vale PNA

Preço: R$ 78,20

Variação: -0,04%

MBRF SA ON

Preço: R$ 17,09

Variação: +0,89%

Vale ON

Preço: R$ 78,20

Variação: -0,04%

Itausa PN

Preço: R$ 14,19

Variação: +0,14%

Global 40

Cotação: 606,339 centavos de dólar

Variação: -0,28%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,1244

Venda: R$ 5,1254

Variação: +0,44%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,19

Venda: R$ 5,29

Variação: -0,32%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,0912

Venda: R$ 5,0918

Variação: -0,45%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,1600

Venda: R$ 5,2620

Variação: -0,32%

- Dólar Futuro (outubro)

Cotação: R$ 5,1485

Variação: +0,41%

- Euro

Compra: US$ 1,1596 (às 18h01)

Venda: US$ 1,1602 (às 18h01)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,9420

Venda: R$ 5,9440

Variação: +0,34%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,0500

Venda: R$ 6,1450

Variação: -0,42%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 13,71% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 13,90% ao ano.

- Over a 13,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.408,9 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação:+0,03%


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se