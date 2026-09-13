As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira, 11, recuperando parte das perdas semanais, num movimento impulsionado pelo alívio nos preços do petróleo, apesar das tensões persistentes no Oriente Médio. Os investidores também colocaram em segundo plano os temores de um possível aumento de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na próxima semana.

O índice Dow Jones subiu 0,98%, aos 52.572,91 pontos. O S&P 500 avançou 0,86%, a 7.656,95 pontos e o Nasdaq teve alta de 0,96%, encerrando em 26.333,04 pontos.

Na semana, o Dow Jones caiu 1,57%, o S&P 500 recuou 0,79% e o Nasdaq teve queda de 0,65%.

A leitura da inflação ao consumidor (CPI, em inglês) nos Estados Unidos veio em linha com a previsão dos analistas, mas o núcleo do índice veio ligeiramente acima. Para a Capital Economics, essa surpresa deve ser suficiente para levar o Fed a elevar os juros na reunião da próxima semana. A consultoria também estima ainda nova aceleração do núcleo do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês).

O mercado deixou de lado a perspectiva de um Fed mais hawkish e deu ênfase ao recuo nos preços do petróleo, que corrigia fortes ganhos recentes. O movimento deu certo alívio nos juros dos Treasuries de prazo mais longo, que operaram praticamente estáveis.

Nove dos 11 setores do S&P 500 operaram no positivo durante o pregão, com destaque para a alta de 1,3% dos serviços de comunicação. A empresa de tecnologia Hewlett Packard Enterprise (HPE) liderou a alta S&P 500, com ações subindo 12%. Na mesma linha, as ações da Dell também subiram 12%, enquanto a Cisco Systems foi destaque positivo no Dow Jones, subindo 4,3%, com a Caterpillar (+1,6%) também em alta. Enquanto isso, UnitedHealth (-2,3%), Amgen (-1,3%)e Johnson & Johnson (-0,2%) operaram em queda.

Os investidores também acompanham a promessa do presidente dos EUA, Donald Trump, de pagar US$ 5 mil a cada adulto americano caso o Partido Republicano obtenha maioria nas eleições de meio de mandato. Estimativas apontam que a medida custaria mais de US$ 1 trilhão aos cofres públicos norte-americanos, o que levou o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, a dizer que os cheques não usarão dinheiro de impostos.