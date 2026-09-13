A 11ª edição do Rock in Rio bateu recorde antes mesmo de abrir os portões. O festival atraiu 90 marcas entre patrocinadores e apoiadores, o maior volume desde sua estreia, em 1985. A lista vai de grandes bancos e operadoras de telefonia a cervejarias, montadoras e empresas de alimentos.

Mas o que leva empresas de diferentes segmentos a fazer aportes milionários em um festival de música? Embora não divulguem valores, os patrocinadores dizem que ampliaram a presença no Rock in Rio por enxergar no evento uma plataforma para lançar novos produtos, impulsionar vendas e se aproximar dos consumidores. E escala não falta: são esperadas 700 mil pessoas nos sete dias de festa.

A participação na Cidade do Rock vai muito além da exibição de marcas e envolve ações interativas, distribuição de brindes e experiências VIP.

Segundo a Rock World, organizadora do festival, serão cerca de 100 ativações de marcas e 1 milhão de lembranças distribuídas aos fãs.

A lista de patrocinadores tem Itaú, patrocinador master, Coca-Cola, Seara, iFood, Natura, TIM, Volkswagen, Superbet, C&A, Doritos, Ipiranga, KitKat e Prudential. As demais marcas são apoiadoras ou participam da operação, incluindo alimentação e bebidas.

Marcas e negócios

Mesmo em um cenário macroeconômico desafiador, com pressão inflacionária e juros altos, o investimento em eventos ao vivo continua relevante para as marcas, afirma o vice-presidente de Parcerias e Marketing do Rock in Rio, Rodolfo Medina.

"A experiência ao vivo cada vez mais faz parte do mix de entrega das marcas. O nosso papel como evento é criar uma plataforma que gere o maior retorno possível para que eles possam voltar nos próximos anos. E o nosso nível de renovação é muito alto, o que mostra que está dando certo", afirma.

Segundo o VP, o valor de patrocínio subiu 20% ante a última edição, em 2024, embora o valor exato não seja divulgado. A receita do evento é equilibrada, com aproximadamente 50% proveniente da venda de ingressos e 50% de patrocínios.

Itaú e experiências

No Itaú, que completa 25 anos de parceria com o Rock in Rio e é patrocinador master desde 2011, a estratégia começa antes mesmo do festival. Ela inclui a pré-venda de ingressos para clientes que usam cartão de crédito, a participação em promoções e sorteios e ações de engajamento no pós-festival.

"A nossa história não começa na hora do show. A gente consegue juntar benefícios, conexão com as pessoas e ativações. É um pacote completo", afirma Rodrigo Montesano, superintendente de Experiências e Conexões de Marca do Itaú Unibanco.

O Itaú vai repetir experiências já conhecidas do público, como a roda-gigante, a distribuição de copos colecionáveis e um pavilhão com dois andares aberto ao público, com apresentações surpresa de artistas convidados.

A principal novidade é um "listening club" dentro da área VIP. No espaço, destinado a clientes Itaú Personnalité e Itaú Private Bank, DJs especializados em vinil vão apresentar sets inspirados no estilo de cada dia do festival para um público de 60 pessoas por sessão.

Heineken e Volkswagen

Outra parceira de longa data, a Heineken está no Rock in Rio desde 2011 e projeta servir 700 mil litros de chope ao longo do evento.

A cervejaria holandesa vai aproveitar o festival para apresentar a nova cerveja Heineken Ultimate, rótulo sem glúten lançado exclusivamente no Brasil, além de patrocinar novamente a tirolesa do Palco Mundo.

"Uma parceria dessa dimensão envolve muito mais do que a cota de patrocínio. O Rock in Rio é uma plataforma estratégica e de longo prazo para Heineken e, por isso, avaliamos o investimento a partir do conjunto da parceria e do papel que ela desempenha na construção da marca, e não apenas dos sete dias de festival", diz Igor de Castro, diretor de Marketing do grupo Heineken Brasil.

Há três edições no Rock in Rio, a Volkswagen vê o evento como uma oportunidade de rejuvenescer o perfil do consumidor. A montadora lançou a promoção "Vou de Volks para o Rock in Rio", que sorteará sete assinaturas de aluguel de um ano para o Volkswagen T-Cross Rock in Rio, um SUV com referências ao festival. A fabricante de veículos também vai levar para o estande a picape Tukan, o primeiro modelo eletrificado da marca

"A Volkswagen está há 70 anos no Brasil, faz parte da vida dos brasileiros, e a gente também quer fazer parte da vida das novas gerações. O objetivo é nos conectar com as pessoas em uma versão mais moderna e rejuvenescida", explica Livia Kinoshita, diretora de marketing da Volkswagen do Brasil e América do Sul.

TIM e negócios

A TIM também está na terceira edição do festival e enxerga o Rock in Rio como uma plataforma que une fortalecimento de marca e geração de negócios e permite, ao mesmo tempo, impulsionar resultados comerciais por meio de ofertas, benefícios exclusivos para clientes e experiências.

"É uma estratégia em que trabalhamos a relevância da marca enquanto criamos oportunidades concretas de engajamento, aquisição e fidelização", diz o vice-presidente de Marca e Comunicação da TIM, Marcos Lacerda.

A operadora terá como principal atração a TIM House, um espaço voltado para criação de conteúdo, além de patrocinar o Mega Download, uma torre de 30 metros com queda livre em alta velocidade.

Vale e sustentabilidade

O alcance do evento também permite às marcas associarem suas ações a temas como sustentabilidade. É o caso da Vale, que apoia o festival pela primeira vez com o patrocínio ao espetáculo ECCO by LightWire.

A experiência combina dança, música, luz e tecnologia em uma narrativa inspirada nas florestas. Serão seis sessões por dia durante os sete dias do festival, com 20 artistas brasileiros no elenco.

"O Rock in Rio oferece uma plataforma de escala para levar a agenda de florestas a públicos que dificilmente seriam alcançados apenas pela comunicação corporativa tradicional", afirmou Leandro Modé, diretor de Comunicação e Marca da Vale.

Natura e música

Já a Natura quer reforçar uma estratégia mais ampla no território da música, apoiada pela plataforma Natura Musical. A marca também repete o copatrocínio do Palco Sunset. "A ideia é inovar e levar uma experiência diferente para consumidores e clientes", afirma Júlia Ceschin, head global de Brand Experience de Natura e Avon. A empresa já é parceira do festival há quatro edições.

Na Cidade do Rock, a Natura aposta em um estande principal próximo ao Palco Mundo e em uma loja pop-up, com foco em experimentação de produtos, serviços e produção de conteúdo, além de distribuição de brindes. No VIP, oferece retoques de maquiagem e serviços de bem-estar. Também prevê ações no gramado, como proteção solar e ativações de maquiagem.

Seara mira vendas

A Seara ampliou a presença no festival com foco em degustação e venda de produtos. Também há quatro edições no evento, a empresa terá, pela primeira vez, um estande em frente ao Palco Mundo, além de estrear um churrasco aberto ao público.

"Chegamos ao Rock in Rio 2026 com a maior participação da história da Seara no evento. Distribuímos a marca em diversos pontos estratégicos para maximizar a experiência e facilitar a conversão", diz Tannia Fukuda Bruno, diretora de Marketing da Seara. A companhia projeta crescimento de 20% no volume de vendas de produtos dentro da Cidade do Rock em comparação com as 50 toneladas comercializadas na edição de 2024.

Também no ramo alimentício, o iFood vai ampliar a participação com quatro pontos de ativação na Cidade do Rock, entre eles a montanha-russa patrocinada pela marca. A empresa de delivery também lançou uma ação para distribuir prêmios, entre ingressos e pacotes com experiência VIP, passagens e hospedagem, com participação via compras no aplicativo e vantagens para assinantes do Clube iFood.

"O festival conecta cultura e oportunidade de negócio para todo o nosso ecossistema", diz Ana Gabriela Lopes, vice-presidente de Marketing do iFood.