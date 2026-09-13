A China pretende se tornar líder na indústria automobilística até 2030, destacando o plano de Pequim de aproveitar a demanda global por veículos elétricos e híbridos. Sob um plano quinquenal divulgado por agências governamentais, veículos elétricos e híbridos representarão 70% das vendas de novos carros de passeio no mercado doméstico até 2030, enquanto 40% das vendas de novos veículos comerciais serão de veículos elétricos.

Espera-se também que veículos equipados com capacidades de direção autônoma alcancem adoção em massa, disseram as agências.

A China também visa catapultar várias empresas locais para a lista das 10 maiores montadoras globais por vendas, enquanto avança em tecnologias-chave, segundo o plano.

Pequim está mirando um consumo médio de combustível de 3,3 litros por 100 quilômetros para carros de passeio, enquanto o consumo médio de eletricidade para veículos elétricos deve cair para cerca de 11,5 quilowatts-hora por 100 quilômetros.

A demanda doméstica por veículos elétricos e híbridos tem crescido rapidamente nos últimos anos, e Pequim pretende transformar a indústria em um pilar da economia nacional.

Em agosto, as vendas no varejo de veículos elétricos e híbridos representaram um recorde de 65,2% do total de vendas de carros de passeio, mostraram dados da Associação Chinesa de Carros de Passeio.

No entanto, apenas algumas montadoras chinesas estão entre as 10 maiores por vendas globais. BYD, SAIC e Geely Automobile estão na lista, mas a maioria de seus pares chineses permanece atrás de empresas como Toyota, Volkswagen Group e Hyundai.

A indústria também enfrentou uma demanda mais fraca desde o final do ano passado, à medida que Pequim reduziu subsídios e o consumo dos consumidores permaneceu contido. Nos primeiros oito meses do ano, as vendas no varejo de veículos de passeio caíram 21% em relação ao ano anterior, para 11,72 milhões de unidades, mostraram dados da CPCA.

Olhando para o futuro, a participação da China nas vendas globais de veículos elétricos e híbridos provavelmente continuará a aumentar, à medida que as montadoras expandem para o exterior em uma tentativa de compensar a demanda doméstica mais fraca. Fonte: Dow Jones Newswires.

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