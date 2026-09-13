O Índice Nacional da Construção Civil (INCC/Sinapi) divulgado nesta sexta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) subiu 0,44% em agosto. O resultado sucede avanço idêntico de 0,44% em julho.

No ano, o índice acumula alta de 5,41%.

A taxa acumulada em 12 meses foi de 7,03%, ante taxa de 7,40% até julho.

Segundo o IBGE, o custo nacional da construção foi de R$ 1993,76 por metro quadrado em agosto.

A parcela dos materiais teve alta de 0,35%, enquanto o custo da mão de obra subiu 0,55%.