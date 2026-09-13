As bolsas de Nova York abriram em alta, após dados de inflação nos Estados Unidos. O índice cheio avançou em linha com a mediana das projeções em agosto, enquanto o núcleo subiu acima da expectativa.

Para Leonel Oliveira Mattos, analista de Inteligência de Mercados da StoneX, o resultado já vinha sendo amplamente precificado pelo mercado. "A expectativa era justamente de um dado relativamente ambíguo: insuficiente para afastar a possibilidade de alta dos juros, mas também sem força para alterar significativamente as apostas dos investidores", escreveu, referindo-se às expectativas para a reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

O dia conta ainda com alívio dos preços do petróleo, que devolve uma parte da alta da véspera.

Às 10h31 (de Brasília), o Dow Jones subia 0,97%, o S&P 500 ganhava 0,84% e o Nasdaq tinha avanço de 0,79%.