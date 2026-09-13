O levantamento do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos mostrou que a gasolina subiu 3,9% em agosto, ante julho, e respondeu por mais de um terço do aumento do índice amplo, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira, 11, pelo Departamento do Trabalho norte-americano.

O custo do grupo energia subiu 2,1% no mês passado, na comparação mensal, após queda de 1,5% em julho.

Os preços de eletricidade para os consumidores recuaram 0,2% e o do gás natural caiu 1,1% em agosto.

O índice de alimentos subiu 0,1% em agosto, assim como em julho. O índice de alimentos para consumo doméstico permaneceu inalterado durante o mês.

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