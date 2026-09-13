O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,4% em agosto ante julho, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira, 11, pelo Departamento do Trabalho. Na comparação anual, o CPI avançou 3,4% em agosto. Analistas esperavam 0,4% e acréscimo anual de 3,4% em agosto. O núcleo do CPI dos EUA, que exclui alimentos e bebidas, subiu 0,3% em agosto ante julho. Na comparação anual, o núcleo do CPI avançou 2,4% em agosto. Analistas esperavam 0,2% e acréscimo anual de 2,4% em agosto.