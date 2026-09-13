O dólar à vista retoma viés de alta, após oscilar nos primeiros negócios desta sexta-feira, 11, em meio à queda da moeda americana ante outras divisas emergentes. A moeda já havia aberto em alta no mercado à vista, pressionada pelo recuo do petróleo e do minério de ferro, além do viés positivo do dólar e dos juros dos Treasuries no exterior. Os juros futuros também perderam força após o IPCA de agosto ficar abaixo do consenso, o que deve reforçar as apostas em novo corte de 25 pontos-base da Selic na próxima semana. Os investidores aguardam o CPI dos EUA, após o PPI acima do esperado, para calibrar as apostas para a decisão do Fed na próxima quarta-feira.

O IPCA caiu 0,32% em agosto, abaixo da mediana de -0,29% do Projeções Broadcast. Em julho, o indicador subiu 0,07%. Em 12 meses, a inflação ficou em 4,22%, também abaixo dos 4,26% esperados pelos analistas.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, defendeu estabilizar as regras fiscais e reduzir juros antes de avançar em uma agenda de desenvolvimento. Como representante econômico da campanha de do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que o governo deve terminar com juros próximos aos atuais, mas destacou a melhora do risco País, de 229 pontos no fim do governo Bolsonaro para 120 atualmente.

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou inquérito para investigar a atuação do candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, no financiamento do filme "Dark Horse", por suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção. Segundo mensagens e planilhas apreendidas pela PF, Flávio pediu R$ 131 milhões a Daniel Vorcaro, dos quais R$ 60 milhões teriam sido pagos. O presidenciável nega irregularidades e afirma que os recursos foram privados.

Os houthis, alinhados ao Irã, chegaram à estratégica ilha de Perim, no Estreito de Bab al-Mandeb, após forças do governo iemenita se retirarem, e também tomaram Dhubab, no Mar Vermelho. O avanço amplia o controle sobre uma rota marítima crucial e pode pressionar o petróleo, sobretudo após o fechamento de Ormuz.