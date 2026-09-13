A Nasdaq anunciou que investirá US$ 100 milhões na Payward, empresa controladora da corretora de criptomoedas Kraken, para desenvolver uma infraestrutura que auxilie a movimentação eficiente de capital e ativos pelo sistema financeiro, garantindo liquidez duradoura.

Como parte da parceria ampliada, ambas as empresas buscarão avançar no desenvolvimento da estrutura do Nasdaq Equity Token (NET) e firmar um novo acordo de monitoramento de mercado. Especificamente, a Nasdaq afirmou que a parceria apoiará a evolução contínua da infraestrutura de mercado para ativos tokenizados, mantendo uma abordagem centrada no emissor - pautada, segundo a bolsa, em governança sólida, conformidade regulatória e integridade do mercado.

As empresas buscarão aprimorar a infraestrutura operacional e comercial de suporte aos NETs, com planos de lançamento previstos para o segundo trimestre de 2027.

No início deste ano, a Nasdaq informou que trabalharia com a Kraken e com empresas emissoras no desenvolvimento de seu plano para oferecer ações tokenizadas em sua plataforma de negociação. A Nasdaq declarou que os planos para a tokenização de ações e outros produtos negociados em bolsa focariam na governança corporativa e buscariam formas de simplificar ou automatizar o voto por procuração e eventos corporativos, como o pagamento de dividendos. O lançamento da estrutura está previsto para o início do próximo ano. Fonte: Dow Jones Newswires.

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