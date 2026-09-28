A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,27%
Pontos: 183.476,86
Máxima de +0,14% : 184.214 pontos
Mínima de -0,99% : 182.151 pontos
Volume: R$ 0,71 bilhões
Variação em 2026: 13,87%
Variação no mês: 3,41%
Dow Jones: +0,93%
Pontos: 51.828,62
Nasdaq: +0,48%
Pontos: 27.068,72
Ibovespa Futuro: -0,1%
Pontos: 184.770
Máxima (pontos): 185.375
Mínima (pontos): 183.135
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 42,13
Variação: +0,62%
Petrobras PN
Preço: R$ 47,99
Variação: -2,58%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,88
Variação: +0,56%
Ambev ON
Preço: R$ 15,32
Variação: -0,13%
Petrobras ON
Preço: R$ 53,04
Variação: -2%
Vale PNA
Preço: R$ 70,77
Variação: +0,16%
MBRF SA ON
Preço: R$ 16,83
Variação: +0,12%
Vale ON
Preço: R$ 70,77
Variação: +0,16%
Itausa PN
Preço: R$ 13,99
Variação: estável
Global 40
Cotação: 602,400 centavos de dólar
Variação: -0,02%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,1807
Venda: R$ 5,1817
Variação: -0,23%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,27
Venda: R$ 5,37
Variação: -0,41%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,1985
Venda: R$ 5,1991
Variação: +0,38%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,2400
Venda: R$ 5,3380
Variação: -0,47%
- Dólar Futuro (outubro)
Cotação: R$ 5,1935
Variação: -0,10%
- Euro
Compra: US$ 1,1388 (às 18h00)
Venda: US$ 1,1394 (às 18h00)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,9030
Venda: R$ 5,9060
Variação: -0,05%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,0200
Venda: R$ 6,1240
Variação: -0,33%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 13,66% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 13,65% ao ano.
- Over a 13,65%
- Ouro
Cotação: US$ 4.321,2 por onça-troy(1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,54%