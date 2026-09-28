A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,27%

Pontos: 183.476,86

Máxima de +0,14% : 184.214 pontos

Mínima de -0,99% : 182.151 pontos

Volume: R$ 0,71 bilhões

Variação em 2026: 13,87%

Variação no mês: 3,41%

Dow Jones: +0,93%

Pontos: 51.828,62

Nasdaq: +0,48%

Pontos: 27.068,72

Ibovespa Futuro: -0,1%

Pontos: 184.770

Máxima (pontos): 185.375

Mínima (pontos): 183.135

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 42,13

Variação: +0,62%

Petrobras PN

Preço: R$ 47,99

Variação: -2,58%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,88

Variação: +0,56%

Ambev ON

Preço: R$ 15,32

Variação: -0,13%

Petrobras ON

Preço: R$ 53,04

Variação: -2%

Vale PNA

Preço: R$ 70,77

Variação: +0,16%

MBRF SA ON

Preço: R$ 16,83

Variação: +0,12%

Vale ON

Preço: R$ 70,77

Variação: +0,16%

Itausa PN

Preço: R$ 13,99

Variação: estável

Global 40

Cotação: 602,400 centavos de dólar

Variação: -0,02%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,1807

Venda: R$ 5,1817

Variação: -0,23%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,27

Venda: R$ 5,37

Variação: -0,41%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,1985

Venda: R$ 5,1991

Variação: +0,38%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,2400

Venda: R$ 5,3380

Variação: -0,47%

- Dólar Futuro (outubro)

Cotação: R$ 5,1935

Variação: -0,10%

- Euro

Compra: US$ 1,1388 (às 18h00)

Venda: US$ 1,1394 (às 18h00)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,9030

Venda: R$ 5,9060

Variação: -0,05%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,0200

Venda: R$ 6,1240

Variação: -0,33%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 13,66% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 13,65% ao ano.

- Over a 13,65%

- Ouro

Cotação: US$ 4.321,2 por onça-troy(1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,54%


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