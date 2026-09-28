A produção nacional de petróleo e gás natural ultrapassou pela primeira vez a marca de 6 milhões de barris produzidos por dia (boed) em agosto, alta de 2,61% em relação ao mês anterior, segundo números preliminares da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Se levado em conta apenas o petróleo, a produção atingiu 4,613 milhões de barris diários (bpd), alta também de 2,61% contra julho, enquanto a produção de gás natural subiu 2,62% na mesma comparação, para 220,5 milhões de metros cúbicos por dia (m3/d).

O pré-sal foi responsável por 82,64% do total produzido, totalizando 4,958 milhões de boed, alta de 2,86% contra julho.

A produção de petróleo do pré-sal cresceu 3,05%, atingindo 3,841 milhões de bpd, e a de gás natural subiu 2,22%, para 177,5 milhões de m3/d.