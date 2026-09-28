O contrato mais líquido do ouro fechou em alta nesta sexta-feira, 25, em recuperação de parte das perdas ao longo dos últimos dias ocasionadas pelo avanço nos preços do petróleo e nos rendimentos dos Treasuries. Com a queda nas cotações do hidrocarboneto na sessão, o movimento foi em algum nível revertido, o que abriu espaço para a recuperação do metal, que retomou o nível dos US$ 4.300 a onça-troy. Ainda assim, a semana termina com recuo para o ativo.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou com valorização de 0,54%, a US$ 4.321,2 por onça-troy. Na semana, a queda foi de 2,34%. A prata para dezembro avançou 1,25%, a US$ 67,14 por onça-troy. A desvalorização semanal foi de 3,48%.

"Pressões adversas foram causadas por uma forte alta nos rendimentos dos Treasuries e, consequentemente, nas taxas de juros reais. O rendimento dos títulos do Tesouro americano de 10 anos atingiu 5,2%, seu nível mais alto desde junho de 2007. Isso reflete expectativas crescentes de novos aumentos das taxas de juros pelo Fed, após declarações recentes de várias autoridades da instituição enfatizando a necessidade de tais medidas", aponta o Commerzbank. Como o ouro não rende juros, perde atratividade nestes movimentos.

A alta dos rendimentos foi ainda mais impulsionada pela elevação dos preços do petróleo, decorrente da frustração das expectativas de uma solução diplomática para o conflito envolvendo o Irã. No entanto, o preço do ouro tem se mantido resiliente diante da mudança nas estimativas sobre as taxas de juros, aponta o banco.

As expectativas do mercado para a taxa básica de juros do Fed ao final do ano estão significativamente mais altas do que em julho, quando o preço do ouro era negociado em torno da marca de US$ 4.000, lembra.