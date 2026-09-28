As bolsas europeias fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, 25, apoiadas pela queda do petróleo e pelo avanço de ações ligadas à inteligência artificial (IA), bancos e mineradoras. O alívio nos preços de energia ajudou a compensar sinais mais fracos da economia regional, enquanto investidores seguiram atentos às tentativas de reabrir o Estreito de Ormuz.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,14%, a 10.695,25 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,51%, a 25.396,22 pontos. Em Paris, o CAC 40 perdeu 0,04%, a 8.077,80 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 0,63%, a 51.866,93 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,61%, a 19.692,60 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 0,21%, a 9.704,60 pontos. As cotações são preliminares.

No cenário macro, na Alemanha, a confiança do consumidor GfK caiu a -30,6 pontos na projeção para outubro, ante -26,8 em setembro e abaixo da previsão de -27,2.

Já o PIB da Espanha cresceu 0,6% no segundo trimestre ante o primeiro, aquém da estimativa de 0,7%.

No Reino Unido, Andrew Bailey, do BoE, afirmou que preços de energia persistentemente altos dificultam manter os juros inalterados.

Entre as ações, papéis ligados à IA ganharam força após novo acordo bilionário de computação da Anthropic. ASML avançou 1,6%, assim como STMicroelectronics (+0,8%), Infineon (+1,2%) e Siemens Energy (+1,4%). O setor do subíndice tech subiu 1%. Bancos (+1,1%) também subiram, com destaque para UBS (+3,3%), após relatos de que voltou a discutir uma possível saída da Suíça diante de novas exigências de capital.

Na ponta negativa, ações de energia recuaram com o petróleo, pressionando BP (-2,3%), Shell (-0,9%), TotalEnergies (-1,2%), Repsol (-2,1%) e Eni (-1,1%).

A Airbus caiu 1,2% após informar que identificou um problema de qualidade na fuselagem do A321neo, embora tenha descartado risco à segurança.

A Nanexa disparou 102,7% em Estocolmo depois de fechar acordo de até US$ 1,3 bilhão com a Novo Nordisk, que fechou estável, para licenciar sua tecnologia de administração de medicamentos.

*Com informações da Dow Jones Newswires