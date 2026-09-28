O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos, calculado pela Universidade de Michigan, recuou de 51,7 em agosto para 48,1 em setembro, segundo a leitura final divulgada pela instituição nesta sexta-feira, 25.

Apesar da queda, o resultado ficou acima da previsão de analistas consultados pela FactSet e também da leitura preliminar, ambas de 47,8.

A pesquisa mostrou ainda que a expectativa de inflação para os próximos 12 meses subiu de 4,0% em agosto para 4,6% em setembro.

Para o horizonte de cinco anos, a expectativa também avançou, de 3,3% para 3,4%. Em ambos os casos, as variações confirmaram os números iniciais.