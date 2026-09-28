A Weg informou que ampliou o projeto de sua nova fábrica de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS), em construção em Itajaí (SC). Segundo comunicado ao mercado divulgado nesta sexta-feira, 25, o investimento total estimado é de R$ 330 milhões e a capacidade anual projetada é de 4 GWh, com início das operações previsto para o segundo semestre de 2027.

A companhia afirmou que o projeto, anunciado em fevereiro, foi atualizado para incorporar maior nível de automação e ganhos de eficiência industrial, o que permitirá ampliar a capacidade produtiva.

A Weg também citou a expectativa em torno do primeiro Leilão de Reserva de Capacidade de Armazenamento Nacional, previsto para dezembro de 2026, como parte do contexto de expansão do mercado.

No comunicado, a empresa destacou que sistemas BESS têm papel relevante na integração de fontes renováveis, como solar e eólica, ao permitir armazenar energia quando há maior disponibilidade e entregá-la quando necessário, contribuindo para estabilidade e eficiência do sistema elétrico.

*Conteúdo elaborado com auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado