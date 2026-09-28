O sentimento do consumidor na Alemanha caiu ao menor nível desde maio, em meio ao aumento nos custos de energia e escalada da guerra no Oriente Médio. Pesquisa do instituto GfK, em parceria com o Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM), divulgada nesta sexta-feira, 25, mostrou que o índice de confiança do consumidor alemão projetado para outubro caiu para -30,6 pontos, ante -26,8 pontos em setembro (dado revisado de -26,6 pontos). A previsão de analistas compilados pela FactSet era de queda menor, a -27,2 pontos. O GfK e o NIM se baseiam em dados do mês atual para projetar a confiança do consumidor no mês seguinte.

*Com informações da Dow Jones Newswires