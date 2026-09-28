O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, avançou 0,31% na terceira quadrissemana de setembro, acelerando em relação à alta de 0,26% observada na segunda prévia do mês, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (25) pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Na terceira leitura de setembro, quatro dos sete componentes do IPC-Fipe ganharam força ante a segunda quadrissemana: Habitação (de 0,54% para 0,73%), Alimentação (de -0,16% para 0,01%), Transportes (de -0,15% para 0,00%) e Educação (de -0,01% para 0,03%).

Por outro lado, houve arrefecimento em Despesas Pessoais (de 1,03% para 0,53%), Saúde (de 0,26% para 0,24%) e Vestuário (de 0,23% para 0,06%).

Segue abaixo a variação dos componentes do IPC-Fipe na terceira quadrissemana de setembro:

- Habitação: 0,73%

Alimentação: 0,01%

Transportes: 0,00%

Despesas Pessoais: 0,53%

Saúde: 0,24%

Vestuário: 0,06%

Educação: 0,03%

Índice Geral: 0,31%