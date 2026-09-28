As bolsas europeias avançam na manhã desta sexta-feira, 25, apoiadas pela queda do petróleo após a recente alta. Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,82%, a 641,66 pontos, caminhando para o primeiro ganho semanal após três semanas consecutivas de perdas.

No começo da manhã, o petróleo tipo Brent recuava cerca de 1,5%, para menos de US$ 99 por barril, depois de acumular fortes ganhos nas duas sessões anteriores. Esperanças de um possível acordo para reabrir o Estreito de Ormuz pressionam os preços da commodity.

No horário acima, o subíndice europeu de viagem e lazer, que inclui ações de companhias aéreas, avançava 1,5%. Já o setor de petróleo e gás caía 0,90%.

Em um dia de maior apetite por risco, ficou em segundo plano a queda acima do esperado do índice GfK de sentimento do consumidor alemão para outubro, a -30,6 pontos.

Às 6h35 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,46%, a de Paris avançava 0,28% e a de Frankfurt ganhava 0,81%. Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,93%, 1,09% e 0,61%, respectivamente.

Entre ações individuais, a Airbus era destaque negativo e caía 1,6% em Paris, após informar que identificou e conteve um "problema de qualidade" na estrutura da fuselagem do A321neo, sem risco à segurança.