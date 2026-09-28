A bolsa japonesa fechou em alta nesta sexta-feira, 25, enquanto a de Hong Kong recuou, em um pregão de menor liquidez na Ásia, com os mercados da China, de Seul e de Taipé fechados por feriados.

O índice Nikkei subiu 1,30% em Tóquio, para 66.364,20 pontos, apoiado por ações dos setores bancário e farmacêutico. Já o Hang Seng caiu 1,01% em Hong Kong, para 24.510,09 pontos, pressionado por papéis de tecnologia.

Na quinta-feira, Wall Street encerrou o pregão perto da estabilidade, após o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar ter tido uma "ótima reunião" com o presidente da China, Xi Jinping, em Washington. Segundo analistas, porém, houve avanços concretos limitados, embora os dois líderes tenham abordado temas como comércio, inteligência artificial e o conflito envolvendo o Irã.

O petróleo voltou a cair hoje, após acumular fortes ganhos nas duas sessões anteriores, em meio a esperanças de um possível acordo para reabrir o Estreito de Ormuz. No fim da madrugada, o Brent recuava mais de 1%, para cerca de US$ 99 por barril.

Na Oceania, a bolsa australiana terminou o dia em queda de 0,43%, com o índice S&P/ASX 200 a 8.665,00 pontos.