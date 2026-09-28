A Entain afirmou que espera cumprir suas projeções de resultados para 2026 apesar da nova proibição de apostas esportivas e jogos online no Brasil. Na semana passada, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou uma medida provisória que baniu a atividade com efeito imediato. Para seguir em vigor após um período inicial de 120 dias, a medida precisará ser aprovada pelo Congresso.

O grupo britânico de apostas e jogos disse estar decepcionado, mas ressaltou que suas operações no Brasil estão em conformidade com as regras locais.

Um porta-voz da Flutter Entertainment, concorrente da Entain e controladora da plataforma FanDuel, afirmou que a empresa reconhece os desafios associados ao jogo e a necessidade de aprimorar continuamente as políticas de proteção ao jogador, mas disse ter recebido "com surpresa e grande preocupação uma medida que poderia representar a proibição ou o desmonte de uma atividade autorizada e regulada pelo próprio Estado brasileiro".

A perspectiva para o setor no Brasil ficou altamente incerta após a proibição provisória, escreveram em nota os analistas Jack Cummings e Luka Trnovsek, do Berenberg. Embora a medida não signifique necessariamente o fechamento permanente do mercado, as operadoras provavelmente terão de suspender as operações no período, segundo eles.

A Entain estimava anteriormente que o Brasil responderia por cerca de 5% da receita líquida online de jogos (NGR) em 2026, embora a contribuição ao Ebitda fosse considerada modesta.

A companhia reiterou sua projeção de Ebitda subjacente do grupo para 2026 entre 910 milhões e 960 milhões de libras e a margem de Ebitda subjacente online entre 21% e 22%. Ainda assim, disse esperar que ambos fiquem na parte inferior das faixas em razão da proibição.

Sem considerar o Brasil, a Entain afirmou que segue no caminho para alcançar crescimento do NGR online em 2026 no topo da projeção, entre 5% e 7% em moeda constante. Incluindo o Brasil, a empresa agora prevê crescimento do NGR online entre 4% e 6%.

*Com informações da Dow Jones Newswires

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado