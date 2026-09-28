O Produto Interno Bruto (PIB) fluminense deve crescer 3,9% em 2026 e desacelerar para 2,9% em 2027, segundo projeções da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). De acordo com a federação, os setores de petróleo e gás, infraestrutura e energia, principais vetores de crescimento este ano, devem perder intensidade em 2027.

"Além das questões domésticas, como condições financeiras restritivas e incertezas relacionadas à política fiscal após as eleições, temos as tensões geopolíticas e a volatilidade do preço do petróleo. Isso pode reduzir as exportações e ampliar os custos de insumos, combustíveis e transporte", afirma o gerente de Estudos Econômicos da Firjan, Jonathas Goulart.

No ambiente externo, a persistência das tensões geopolíticas e a volatilidade dos preços do petróleo são apontadas como riscos para o comércio exterior e os custos de produção. Para a economia fluminense, o quadro poderá reduzir o impulso das exportações e ampliar os custos de insumos, combustíveis e transporte.

A análise faz parte do estudo "Rio de Janeiro: resultados e perspectivas para o PIB". O trabalho também aponta um crescimento de 3,5% do PIB do estado no período de janeiro a junho de 2026. A indústria, que registrou alta de 8,4%, é o destaque no acumulado do ano principalmente por conta da atividade da cadeia de petróleo e gás e dos investimentos em infraestrutura. Em seguida, estão os setores de serviços (0,5%) agropecuária (0,4%).

A federação também atualizou as projeções do crescimento brasileiro em 2027, para 1,6%. A Firjan projeta que a atividade deverá seguir em ritmo moderado, ainda condicionada pelos efeitos das taxas de juros elevadas sobre o consumo, o crédito e os investimentos, especialmente em segmentos mais sensíveis às condições financeiras, como a indústria de transformação e parte dos serviços. A redução gradual da restrição monetária tende a favorecer alguma melhora ao longo do ano, mas sem produzir uma aceleração mais forte da atividade.

A indústria extrativa, por sua vez, deverá permanecer entre os vetores positivos do crescimento, beneficiada pela expansão da produção de petróleo e gás. Como essa atividade possui peso significativamente maior na economia fluminense, seu desempenho contribui para que a projeção de crescimento do PIB do Rio, de 2,9%, fique acima da previsão para o país em 2027.