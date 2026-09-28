O Banco Central informou nesta segunda-feira, 28, um conjunto de revisões das estatísticas do setor externo em 2026. O déficit em transações correntes acumulado de janeiro a julho aumentou de US$ 36,0 bilhões para US$ 38,5 bilhões, enquanto a entrada líquida de investimento direto no País (IDP) subiu de US$ 54,4 bilhões para US$ 57,0 bilhões.

O BC também revisou, para o mesmo período, o superávit da balança comercial de bens (US$ 43,2 bilhões para US$ 42,1 bilhões) e os déficit da conta de serviços (-US$ 32,7 bilhões para -US$ 33,5 bilhões) e de renda primária (-US$ 49,6 bilhões para US$ 49,9 bilhões). A conta financeira seguiu negativa, mas passou de US$ 38,4 bilhões para US$ 40,5 bilhões.

Segundo o BC, a redução do superávit da balança comercial de bens deveu-se à revisão das estatísticas da balança comercial de bens compiladas pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

O déficit em transações correntes acumulado em 12 meses em julho também foi revisto, de US$ 62,9 bilhões para US$ 61,8 bilhões, assim como a entrada de IDP no período, de US$ 88,4 bilhões para US$ 86,8 bilhões.

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