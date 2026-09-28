A Seara, da JBS, registrou faturamento de cerca de US$ 500 milhões no Oriente Médio em 2025. Segundo comunicado da empresa, o desempenho reflete a escala alcançada pela marca na região, onde combina produção local e distribuição com produtos desenvolvidos para hábitos e preferências dos consumidores. A Seara mantém três fábricas no Oriente Médio, duas na Arábia Saudita e uma nos Emirados Árabes Unidos.

A produção local também ganhou escala com investimentos realizados nos últimos anos, informou a companhia. Na Arábia Saudita, a fábrica de Jeddah, em operação desde 2025, integra plano de US$ 85 milhões em investimentos da JBS no país. A unidade deve duplicar a produção e alcançar 30 mil toneladas até o fim de 2026. Além de atender o mercado saudita, já abastece países como Kuwait, Omã e Emirados Árabes Unidos, ampliando o alcance regional da operação.

O CEO da Seara para Oriente Médio e Norte da África (Mena), William Barbosa, afirmou na nota: "O Oriente Médio é um mercado que conhecemos há mais de 30 anos e onde construímos um negócio relevante para a Seara. Produzir localmente nos aproxima dos consumidores e nos permite desenvolver produtos mais conectados aos seus hábitos e preferências. A Saudi Food Show é uma oportunidade de estar perto de clientes e parceiros e continuar desenvolvendo esse negócio."

A Seara participa da Saudi Food Show, em Jeddah, na Arábia Saudita, iniciada no domingo, 27, e que vai até a terça-feira, 29, reunindo cerca de 1.000 expositores, representantes de mais de 95 países e cerca de 100 mil produtos. Presente no evento desde a 1ª edição, a marca apresentará nova identidade visual para o Oriente Médio.