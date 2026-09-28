A Weg informou que planeja investir US$ 165 milhões, o equivalente a cerca de R$ 840 milhões, para expandir a capacidade de produção de geradores na América do Norte. Segundo comunicado ao mercado, o projeto será feito em duas fases e busca atender a demanda por geração de energia para aplicações críticas nos Estados Unidos, impulsionada pela expansão de data centers.

A companhia afirmou que a iniciativa está ligada à estratégia de crescimento dos negócios incorporados com a aquisição da Marathon. Na primeira fase, a Weg prevê investimento de US$ 24 milhões para adquirir e adequar um prédio industrial ao lado do parque industrial de Quma I, em Atotonilco de Tula, no México.

A unidade será destinada à montagem de geradores, com início de operações projetado para o segundo trimestre de 2027.

Na segunda fase, a Weg planeja investir US$ 141 milhões para construir duas novas instalações industriais na América do Norte, em local ainda a ser definido. O objetivo é implantar uma estrutura verticalizada, incluindo processos como fabricação de lâminas, bobinas de baixa e média tensão, eixos e carcaças, para aumentar eficiência e competitividade.

Ao fim da segunda fase, prevista para 2030, a Weg estima elevar a capacidade global de fabricação para cerca de 50 geradores por dia em fábricas no México, EUA, Brasil e China, ante a capacidade atual de 10 geradores por dia.

*Conteúdo elaborado com auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado