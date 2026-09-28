A mediana para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2026 seguiu em 5,00% na pesquisa Firmus do terceiro trimestre, divulgada nesta segunda-feira, 28, pelo Banco Central. Também em comparação com a Firmus do segundo trimestre, a mediana para o IPCA de 2027 avançou de 4,00% para 4,50%. Para 2028, a estimativa intermediária seguiu em 4,0%.

A coleta de dados ocorreu em agosto, entre os dias 10 e 28, e contou com a participação de 379 empresas não financeiras.

A base de comparação é a pesquisa anterior, cujos dados foram coletados entre os dias 11 e 29 de maio.

A mediana da Firmus para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2026 subiu de 1,80% para 1,90%. Para 2027, caiu de 1,80% para 1,50%.

Para o câmbio, a mediana das expectativas da Firmus para o dólar seis meses à frente avançou de R$ 5,15 para R$ 5,20.