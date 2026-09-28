A Poste Italiane informou que deve se tornar dona de cerca de 86% da Telecom Itália (TIM), com base nos resultados provisórios da reabertura de sua oferta de aquisição.

A empresa postal controlada pelo Estado italiano afirmou que, se os números forem confirmados, passará a deter aproximadamente 85,822% do capital social da TIM.

Em julho, o Conselho de Administração da Telecom Itália havia apoiado uma proposta da Poste Italiane PST - maior acionista do grupo - para assumir o controle total da companhia. A oferta estava avaliada em mais de 13 bilhões de euros pouco antes do lançamento formal.

No início deste mês, a Telecom Itália informou que seus principais executivos haviam aderido à oferta pública voluntária da Poste Italiane, entregando suas ações.

O pagamento pelas ações entregues durante o período de reabertura da oferta está previsto para 2 de outubro. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado